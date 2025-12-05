Campionato futsal: la Juvenes Dogana passa nel finale col Cailungo ed è 7^

La Juvenes Dogana si prende il posticipo dell'11° turno del Campionato di futsal per 5-3 contro il Cailungo, in un finale di fuoco. I rossoverdi, sotto per tre reti, pareggiano nel secondo tempo segnandone altrettante in serie, tra il 45' e il 54'. La Juvenes Dogana, però, non ci sta e con una rete di Celli al 55' e un rigore di Gatti nel recupero riporta la partita dalla propria parte.

Con questa vittoria, la Juvenes Dogana scavalca la Folgore e s'inserisce tra lei e il Cosmos, creando un terzetto delle squadre di Serravalle, una a punto dall'altra, a centro classifica: Cosmos sesto a 16, JD settima a 15, Folgore ottava a 14.

I risultati dell'11° turno: Fiorentino - La Fiorita 1-9, Tre Fiori - Pennarossa 3-5, Virtus - San Giovanni 15-0, Tre Penne - Folgore 5-2, Cosmos - Libertas 5-4, Domagnano - Murata 2-6, Cailungo - Juvenes Dogana 3-5. Riposa il Faetano.







