Campionato futsal: la Virtus rallenta ancora, il Murata la raggiunge in vetta

A sorpresa, la Virtus si ferma ancora nel 9° turno del Campionato sammarinese di futsal, bloccata sul 3-3 dalla Juvenes Dogana. È il secondo pareggio di fila per la squadra di Acquaviva, che aveva cominciato la stagione con sette vittorie su sette e ora viene agganciata in vetta dal Murata, travolgente sul Faetano (6-0). Larghissimo successo anche per il Tre Penne, che va in doppia cifra contro il San Giovanni: a Domagnano finisce 11-0 e la squadra di città si porta a -1 dalla coppia di testa.

Resta in scia anche La Fiorita, vincente per 7-4 sulla Folgore e ora a -4 dalla vetta, ma con una partita in meno rispetto alle prime tre. Della sconfitta della squadra di Falciano approfitta solo parzialmente il Domagnano, che pareggia per 1-1 contro il Cosmos, mentre Cailungo e Libertas battono 5-3 e 4-1 Tre Fiori e Fiorentino.

I risultati del 9° turno: Cosmos - Domganano 1-1, Fiorentino - Libertas 1-4, Folgore - La Fiorita 4-7, Virtus - Juvenes Dogana 3-3, Tre Penne - San Giovanni 11-0, Murata - Faetano 6-0, Tre Fiori - Cailungo 3-5, riposa il Pennarossa.







