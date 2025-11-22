TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:18 Montecchio e Fiorentino impraticabili: la neve riscrive gli anticipi di campionato 12:44 Campionato futsal: la Virtus rallenta ancora, il Murata la raggiunge in vetta 12:29 San Marino esce a testa alta dai Mondiali a squadre di biliardo 12:26 Il Caravaggio che cambiò il Giubileo 09:40 Mal di schiena: perché arriva (anche se non si fanno sforzi) e cosa funziona davvero, secondo l'esperto 09:17 Elezioni Giunte di Castello, il messaggio della Reggenza 08:00 Coriano, scuola e istituzioni insieme nel progetto “Amore malamore” 07:55 Addio a Ornella Vanoni, voce inconfondibile della canzone italiana 07:33 Prima neve a San Marino, circolazione nella parte alta con veicoli attrezzati
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Campionato futsal: la Virtus rallenta ancora, il Murata la raggiunge in vetta

Neroverdi fermati a sorpresa dalla Juvenes Dogana. Si avvicina anche il Tre Penne: ora è a -1

22 nov 2025
Foto: Fsgc/Caminati
Foto: Fsgc/Caminati

A sorpresa, la Virtus si ferma ancora nel 9° turno del Campionato sammarinese di futsal, bloccata sul 3-3 dalla Juvenes Dogana. È il secondo pareggio di fila per la squadra di Acquaviva, che aveva cominciato la stagione con sette vittorie su sette e ora viene agganciata in vetta dal Murata, travolgente sul Faetano (6-0). Larghissimo successo anche per il Tre Penne, che va in doppia cifra contro il San Giovanni: a Domagnano finisce 11-0 e la squadra di città si porta a -1 dalla coppia di testa.

Resta in scia anche La Fiorita, vincente per 7-4 sulla Folgore e ora a -4 dalla vetta, ma con una partita in meno rispetto alle prime tre. Della sconfitta della squadra di Falciano approfitta solo parzialmente il Domagnano, che pareggia per 1-1 contro il Cosmos, mentre Cailungo e Libertas battono 5-3 e 4-1 Tre Fiori e Fiorentino.

I risultati del 9° turno: Cosmos - Domganano 1-1, Fiorentino - Libertas 1-4, Folgore - La Fiorita 4-7, Virtus - Juvenes Dogana 3-3, Tre Penne - San Giovanni 11-0, Murata - Faetano 6-0, Tre Fiori - Cailungo 3-5, riposa il Pennarossa.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.