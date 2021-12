CAMPIONATO Campionato: i derby di Fiorentino e Serravalle nell'ultima del 2021 Nel weekend si gioca l'ultima giornata dell'anno - la 13^ - per il campionato sammarinese. Sabato spiccano Tre Fiori-Fiorentino e Cosmos-Juvenes/Dogana mentre domenica fari puntati sul Tre Penne capolista e su Libertas-Pennarossa.

Ancora una giornata prima della meritata sosta natalizia per le squadre del campionato sammarinese. Solo La Fiorita va in vacanza con qualche giorno d'anticipo per il turno di riposo, le altre hanno ancora 90 minuti di battaglia per le posizioni che contano. Due i derby in programma sabato: quello di Fiorentino tra Tre Fiori e Fiorentino e quello di Serravalle tra Cosmos e Juvenes/Dogana. Partite “simili” ma con obiettivi opposti: nel primo i gialloblu di Matteo Cecchetti proveranno ad agganciare Montegiardino al secondo posto, nel secondo sia i gialloverdi di “Bobo” Gori che i biancorossoblu di Amati hanno un bisogno disperato dei 3 punti per rilanciarsi in corsa play-off. Il Cosmos – che ancora non ha vinto in questo campionato – è distante 10 lunghezze dalla dodicesima posizione occupata al momento dal Faetano, la Juvenes è a 6. Anche la Virtus ha nel mirino La Fiorita con i neroverdi che la raggiungerebbero in caso di vittoria contro il Cailungo. Ultimo match del sabato è San Giovanni-Folgore con i campioni di San Marino chiamati ad una maggiore continuità di risultati positivi per risalire la classifica.

Domenica ghiotta occasione per il Tre Penne di allungare in vetta e portarsi a +8 sulle inseguitrici: a Montecchio c'è un Domagnano in crisi di risultati ma capace di eliminare proprio i biancazzurri dalla Coppa Titano. Affascinante, invece, Libertas-Pennarossa con le due squadre racchiuse in un solo punto ed entrambe a ridosso dei primi 4 posti che consentono di evitare gli spareggi play-off. Chiude il programma della 13^ giornata Murata-Faetano al “Federico Crescentini” di Fiorentino.



