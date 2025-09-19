CAMPIONATO SAMMARINESE

Campionato: i risultati degli anticipi

Questi i risultati degli anticipi della terza giornata di Campionato Sammarinese:

PENNAROSSA - VIRTUS (0-1) 0-3

29 Zenoni (V)

52 Buonocunto (V)

67 Amati (V)


COSMOS - DOMAGNANO (0-0) 0-0


LIBERTAS - CAILUNGO (0-1) 0-1

42 Bua (C)


