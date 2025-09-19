Campionato: i risultati degli anticipi.

Questi i risultati degli anticipi della terza giornata di Campionato Sammarinese:
PENNAROSSA - VIRTUS (0-1) 0-3
29 Zenoni (V)
52 Buonocunto (V)
67 Amati (V)
COSMOS - DOMAGNANO (0-0) 0-0
LIBERTAS - CAILUNGO (0-1) 0-1
42 Bua (C)
