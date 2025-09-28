CAMPIONATO SAMMARINESE

Campionato: i risultati della quarta giornata

Tre Fiori al comando del campionato a punteggio pieno.

Campionato: i risultati della quarta giornata.

Quarta giornata di Campionato Sammarinese. Questi i risultati:

LA FIORITA - TRE PENNE (0-0) 1-1

55 Nigretti (T), 62 Affonso (L)

VIRTUS - COSMOS (2-0) 2-0

4 Benincasa (V), 24 Benincasa (V)

FAETANO - PENNAROSSA (1-2) 1-2

7 autorete Tugliani (P), 16 Gregori (P), 38 Devenuto (F)

MURATA - FOLGORE (0-0) 0-2

57 Daidola (F), 58 Daidola (F)

CAILUNGO - JUVENES/DOGANA (0-1) 0-2

20 Borghini (J) 81 Sartini (J)

FIORENTINO - DOMAGNANO (0-0) 0-0

LIBERTAS - SAN GIOVANNI (1-0) 1-0

45+2 Morelli (L)

SAN MARINO ACADEMY - TRE FIORI (1-1) 1-3

10 Gasperoni (S) 28 Prandelli (T) 48 Braschi (T) 60 Mema (T)


[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy