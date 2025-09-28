CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: i risultati della quarta giornata
Tre Fiori al comando del campionato a punteggio pieno.
Quarta giornata di Campionato Sammarinese. Questi i risultati:
LA FIORITA - TRE PENNE (0-0) 1-1
55 Nigretti (T), 62 Affonso (L)
VIRTUS - COSMOS (2-0) 2-0
4 Benincasa (V), 24 Benincasa (V)
FAETANO - PENNAROSSA (1-2) 1-2
7 autorete Tugliani (P), 16 Gregori (P), 38 Devenuto (F)
MURATA - FOLGORE (0-0) 0-2
57 Daidola (F), 58 Daidola (F)
CAILUNGO - JUVENES/DOGANA (0-1) 0-2
20 Borghini (J) 81 Sartini (J)
FIORENTINO - DOMAGNANO (0-0) 0-0
LIBERTAS - SAN GIOVANNI (1-0) 1-0
45+2 Morelli (L)
SAN MARINO ACADEMY - TRE FIORI (1-1) 1-3
10 Gasperoni (S) 28 Prandelli (T) 48 Braschi (T) 60 Mema (T)
