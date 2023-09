CAMPIONATO Campionato: il derby Tre Fiori-Fiorentino su San Marino RTV Dopo la Coppa Titano si torna subito in campo per la terza giornata del campionato sammarinese. Spicca il derby Tre Fiori-Fiorentino - in diretta su San Marino RTV alle 15 - e La Fiorita-Folgore.

Delle tre squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate, solo la Virtus scenderà in campo negli anticipi del sabato di Campionato Sammarinese. E lo farà contro una delle grandi sorprese fino a questo momento, la Juvenes/Dogana capace prima di fermare sull'1-1 i campioni in carica del Tre Penne e poi di superare agevolmente il Domagnano. Sponda Acquaviva, sono arrivati due successi di “corto muso”: doppio 1-0 a Tre Fiori e Pennarossa. E se Faetano-Libertas è la sfida tra due squadre ancora a 0 punti, il Cosmos non può sbagliare contro il San Giovanni dopo il mezzo passo falso contro la Folgore. I gialloverdi di Nicola Berardi vogliono tornare alla vittoria, cosa che i rossoneri cercheranno di evitare a tutti i costi. Il sabato poi si chiude con uno dei match più attesi, il derby del Castello tra Tre Fiori e Fiorentino che – quasi sempre – ha regalato spettacolo e colpi di scena. Una vittoria e una sconfitta in avvio di campionato per entrambe ma, se i gialloblu si sono fatti recuperare anche in Coppa Titano dal Faetano, i rossoblu sono lanciatissimi dopo il 4-1 al San Giovanni con la doppietta di uno scatenato Niang. Derby che non potrete perdervi in diretta su San Marino RTV, dalle ore 15.

Quattro partite calendarizzate pure per la domenica: c'è attesa per La Fiorita-Folgore. Montegiardino è partita alla grande, trascinata da Alex Ambrosini, e non ha intenzione di fermarsi. Dall'altra parte però c'è il grande ex Oscar Lasagni, desideroso di fare lo scherzetto con una Folgore giovane ma molto insidiosa. A punteggio pieno anche il Murata di Beppe Angelini che – a Montecchio, ore 18.15 – se la vedrà con il Domagnano in un “remake” del match di Coppa terminato 0-0. In campionato invece 9 gol segnati e uno solo subito, in due partite. Chiudono il programma della terza giornata Cailungo-Tre Penne, con Città in scia delle prime della classe, e San Marino Academy-Pennarossa, con entrambe le formazioni a caccia dei primi punti stagionali.

