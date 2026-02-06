Campionato: il Domagnano per il Tre Fiori, s'infuoca la lotta playoff

C'è una capolista che va, va fortissimo, e vuole provare ad ampliare ulteriormente il divario con le inseguitrici. Dopo aver portato a 5 lunghezze il vantaggio sulla Virtus, il Tre Fiori sfida il Domagnano nel 20° turno di campionato, con l'obiettivo di sfondare quota 50 punti. Toccato il cielo a inizio dicembre, con tanto di vittoria sui campioni di San Marino, il Domagnano è ora in crollo verticale, reduce da tre pareggi e altrettante sconfitte e ha necessità di punti per rimettere più margine tra sé e l'ottavo posto.

Fermata anche dal Cosmos, la Virtus ha bisogno di ripartire e di sperare in uno stop del Tre Fiori, unica ancora imbattuta del campionato. Avversaria dei neroverdi, in diretta su Rtv domenica alle 15, sarà la San Marino Academy, che la scorsa settimana ha tenuto in tensione proprio la capolista per oltre 80 minuti. Alle spalle della Virtus, d'improvviso, si è rimaterializzato il Tre Penne, che ora è a portata d'aggancio: ci proverà già sabato, alle 15, affrontando un Pennarossa che non vince da due mesi. Sarà questa l'altra gara che trasmetteremo in diretta.

Continua il duello punto a punto anche per il quarto posto, nuovamente occupato da una rediviva Folgore, inseguita da La Fiorita. Proprio qui il turno prospetta il più interessante intreccio di gare, con la squadra di Falciano che incrocerà il Fiorentino e quella di Montegiardino che troverà la Juvenes Dogana, due partite da 1X2, che potrebbero anche dare un nuovo volto alla zona playoff.

Proverà ad approfittarne il Cosmos, in cerca di punti per la risalita, dopo vari stop, ma ancora a portata di aggancio al settimo posto. Avversario sarà un San Giovanni piuttosto in forma, che di recente si è preso scalpi importanti.

Chiuderanno il turno due gare di bassa classifica, Faetano – Cailungo e Libertas – Murata, utili per la corsa all'11° posto, che vale il turno preliminare, oggi occupato dai granata.







