FUTSAL Campionato: il Murata domina La Fiorita, Tre Penne terzo I bianconeri vincono 7-0. Primo successo in campionato per la Juvenes Dogana

Il Murata ridimensiona le ambizioni de La Fiorita. Nella 6a giornata del Campionato sammarinese di futsal, i campioni in carica dominano il big match, vincendo 7-0. Il pareggio della quarta giornata contro il Cosmos è già alle spalle per i bianconeri, che si prendono i tre punti e allungano al secondo posto sui gialloblù (ora quarti) grazie alle reti di De Angelis (2), Busignani (2), Zanotti, Mattioli e Morri.

Comanda sempre la Virtus, ancora a punteggio pieno anche dopo la sfida al Tre Fiori, vinta 3-1, mentre sale al terzo posto il Tre Penne, vincente per 5-2 sul Cailungo. Nelle altre sfide, trova il primo successo in campionato una Juvenes Dogana dilagante contro il San Giovanni (8-1), il Pennarossa batte 4-0 il Faetano, andando a -1 da La Fiorita - seppur con una gara in più -, e il Cosmos supera di misura il Fiorentino (2-1). Stasera l'ultima gara della giornata, tra Libertas e Domagnano.

I risultati del 6° turno: Cosmos - Fiorentino 2-1, Tre Fiori - Virtus 1-3, Cailungo - Tre Penne 2-5, Faetano - Pennarossa 0-4, La Fiorita - Murata 0-7, San Giovanni - Juvenes Dogana 1-8, Libertas - Domagnano stasera alle 22.

