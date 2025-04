Campionato, il Tre Penne cade sulla sirena: addio quarto posto

Un goal al 60' condanna il Tre Penne futsal: la squadra di città non potrà più raggiungere le prime quattro posizioni e si dovrà accontentare della quinta. A condannare i biancazzurri è il Tre Fiori, che va sotto due volte, pareggia in entrambi in casi e vince nel finale, riprendendosi l'ottavo posto ai danni del Fiorentino. Nel primo dei due posticipi della penultima giornata di campionato, il Tre Penne si porta avanti al 12' con Cola, poi crea tante occasioni, ma non capitalizza. Allora ecco che il Tre Fiori, nella ripresa, pareggia con Podeschi, che gira in rete un tiro di Maiani. Un altro recupero palla di Cola, che poi offre il servizio vincente a Ercolani, rimette avanti la squadra di città, ma, prima con Michelotti, poi con Tamagnini, i gialloblù equilibrano e ribaltano la situazione.

I risultati della 29a giornata

Domagnano - Virtus 1-3

La Fiorita - Folgore 0-2

Juvenes Dogana - Cailungo 4-2

Fiorentino - San giovanni 4-3

Libertas - Faetano 4-3

Tre Fiori - Tre Penne 3-2

Pennarossa - Cosmos oggi ore 21.45.