Campionato: La Fiorita a punteggio pieno, tre squadre a inseguire nel Q1

La Fiorita va alla sosta di campionato a punteggio pieno e da prima del Q1. La squadra di Montegiardino travolge la Libertas 5-0. Vantaggio dopo 13 minuti su calcio di rigore di Luca Righini. Alla mezz'ora il raddoppio firmato da Tommaso Zafferani indirizza verso Montegiardino la partita, anche perché Luca Righini fa doppietta e tris gialloblu al 33'. Nella ripresa La Fiorita segna ancora due volte, prima con Vassallo che appoggia in fondo alla rete il cross dalla sinistra, poi con Simone Chezzi chiude il pokerissimo per un 5-0 finale.

Prima vittoria nella seconda fase per la Folgore che supera 3-0 il Cailungo. Apre Lorenzo Dormi dopo appena 4 minuti. Nella ripresa il raddoppio di Imre Badalassi che concretizza in rete una rapida ripartenza della squadra di Falciano. Chiude ancora Lorenzo Dormi all'85' con la personale doppietta, saltato il portiere l'attaccante della Folgore appoggia in fondo alla rete.

A quattro punti in classifica c'è anche il Tre Fiori che ha ragione della Virtus. I detentori della Coppa Titano sbloccano la partita al 25' con Andrea Compagno e nel giro di un minuto sembrano poter già chiudere la partita con Joel Apezteguia che gira al volo di prima intenzione in fondo la rete il pallone da calcio d'angolo. Ramiro Lago riesce a riaprire la sfida al 33' con un mancino al volo da dentro l'area. Nella ripresa il Tre Fiori tiene il 2-1 fino al 95' quando con Gjurchinoski realizza la rete del definitivo 3-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nel terzetto di squadre a 4 punti c'è anche il Tre Penne. I campioni in carica vanno sotto contro il Murata. I bianconeri la sbloccano in chiusura di primo tempo con il bel gol di Eric Fedeli direttamente su calcio di punizione. Nella ripresa i campioni in carica trovano il pareggio con Luca Ceccaroli, con un piattone da dentro l'area. Stefano Fraternali regala i tre punti al Tre Penne al 61' minuto. I biancoazzurri di Città vincono 2-1 con il Murata.



I più letti della settimana: