Campionato: La Fiorita ha incontrato i dirigenti della FSGC.

La FSGC ha ricevuto alla Casa del Calcio i dirigenti della Fiorita nel tardo pomeriggio di ieri. La società del Castello di Montegiardino ha manifestato ai vertici del calcio sammarinese i propri dubbi sulla modalità di scelta dei tre club che, in caso di sospensione definitiva del campionato, parteciperanno alle Coppe Europee. Il club gialloblu ha avanzato la proposta della “media punti” sulla base dell'intera annata per la compilazione della graduatoria finale. Sottolineando come per il club di Montegiardino, il congelamento della classifica non soddisfi a pieno il criterio del merito indicato nelle linee guida della UEFA perché terrebbe conto solo della seconda fase della stagione. La Federazione ha ribadito che la priorità resta quella di concludere il campionato, alla luce anche della decisione della UEFA di posticipare al 17 giugno la comunicazione ufficiale sulla conclusione dei campionati. La Federazione ha ribadito alla Fiorita che, in caso di sospensione, sarà confermato quanto già annunciato alle società e ribadito in settimana, con le prime 3 del Q1 a rappresentare San Marino nelle coppe.



