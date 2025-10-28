TV LIVE ·
Campionato, La Fiorita scavalca il Tre Penne

I gialloblù battono 6-2 la Juvenes Dogana nel primo posticipo e restano a punteggio pieno

28 ott 2025
Foto: Fsgc/Palmieri
Foto: Fsgc/Palmieri

La Fiorita tiene il passo di Virtus e Murata battendo 6-2 la Juvenes Dogana nel primo dei due posticipi della quinta giornata. Tra i gialloblù spicca Pellegrini, che realizza una tripletta. È il quarto successo in quattro gare per La Fiorita, che scavalca il Tre Penne, nonostante la partita in più giocata dalla squadra di Città, e resta a punteggio pieno.

Questi i risultati: Pennarossa-Cosmos 3-3, Virtus-Tre Penne 5-2, Fiorentino-Cailungo 1-0, Domagnano-Folgore 1-1, Murata-San Giovanni 18-0, Juvenes Dogana-La Fiorita 2-6, stasera Faetano-Libertas. Riposa il Tre Fiori.




