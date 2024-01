CAMPIONATO Campionato: La Fiorita vince con il brivido ma resta in vetta

Oltre al successo in rimonta del Cosmos nel derby con la Folgore, c'è anche il 2-1 de La Fiorita sul Faetano. Vittoria sofferta per i gialloblu che però significa primato. Negli altri anticipi doppio 1-0 per Murata e Juvenes/Dogana su Libertas e Domagnano.

