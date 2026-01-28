RECUPERO DELLA 18° GIORNATA

Campionato, la Folgore supera il Faetano con un gol per tempo

I giallorossoneri sbloccano il match al 13’ con Malaponti e chiudono i conti al 71’ con Adami Martins

La Folgore sorride nel recupero della 18ª giornata del Campionato Sammarinese superando 2-0 il Faetano ad Acquaviva. I giallorossoneri sbloccano il match al 13’ con Malaponti, ben servito da Garcia Rufer, e chiudono i conti al 71’ con Adami Martins. Nella ripresa il Faetano sfiora il pari con una traversa di Zonzini, ma non riesce a riaprire la gara. Con questo successo la Folgore sale a quota 30 punti, agganciando il Domagnano al quinto posto in classifica. 

