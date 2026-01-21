CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: la Libertas sorprende il Domagnano, sale ancora il Tre Penne
Questa sera si completa il turno con altre quattro partite, Folgore - Virtus in diretta su San Marino RTV dalle 21:15.
Nelle prime partite della 17' giornata di Campionato Sammarinese questi i risultati: Tre Penne - Faetano 3-0, Murata - Cailungo 0-2, Pennarossa - Fiorentino 2-4, Libertas - Domagnano 2-1. La giornata si completa con: Cosmos - Juvenes/Dogana a Dogana, San Giovanni - Tre Fiori a Montecchio, La Fiorita - San Marino Academy a Fiorentino e Folgore - Virtus ad Acquaviva gara in diretta su San Marino RTV dalle 21:15
