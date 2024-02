CALCIO SAMMARINESE Campionato: la Virtus cerca l'allungo contro la Libertas La Fiorita insegue e domenica sfiderà la Juvenes/Dogana. Cailungo-San Marino Academy in diretta su RTV.

La Virtus ha ripreso la testa del Campionato Sammarinese, la squadra di Luigi Bizzotto è ben determinata a non lasciarla e per farlo sarà fondamentale sbagliare il meno possibile. I neroverdi giocano contro la Libertas. La squadra di Acquaviva parte più che favorita e probabilmente nella sfida a distanza con La Fiorita sembra rischiare meno dei gialloblu impegnati contro la Juvenes/Dogana. La Libertas è reduce da 3 ko di fila, la Virtus da tre vittorie. Il risultato sembra ben indirizzato anche per gli oltre 30 punti di differenza. La squadra di Manfredini ha subito il secondo ko in campionato, e ad oggi la differenza rispetto alla Virtus la fa un pareggio in più. La Juvenes/Dogana ha sì perso contro la Virtus nel turno precedente, ma nelle ultime cinque partite aveva raccolto anche quattro vittorie. Sarà sfida tosta per La Fiorita, contro una Juvenes/Dogana che si gioca la posizione che permette di saltare direttamente gli spareggi.

Il Cosmos incontra il Fiorentino. I gialloverdi sono reduci da 10 vittorie di fila e sono tra le formazioni più informa del momento. La vetta è lontana ancora 7 punti e il Fiorentino è un buon banco di prova. Le ultime cinque vittorie sono un buon segnale. Nelle altre partite il Tre Penne difende la quarta posizione e per farlo dovrà fare punti contro il Faetano, anche perché il Tre Fiori, dietro di appena tre punti, giocherà contro il Pennarossa fanalino di coda. La Folgore, rilanciata dopo la bella vittoria contro la Fiorita, cerca continuità con il Domagnano. Il Murata - San Giovanni con umori contrapposti. Bianconeri reduci da due vittorie di fiale, rossoneri da due ko.

Cailungo – San Marino Academy, in diretta su San Marino RTV, è l'ultima occasione per una delle due per restare attaccata alla zona spareggi.

