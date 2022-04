CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: la Virtus vince e consolida il terzo posto I neroverdi vincono 2-0. Il Cailungo sbaglia un calcio di rigore.

La Virtus continua nel suo ottimo momento di forma e conquista la terza vittoria consecutiva, grazie al 2-0 al Cailungo. I gol arrivano in apertura e in chiusura di gara. Focaccia in apertura è il grande protagonista: al 4’ controlla il cross proveniente da sinistra, ma calcia a lato, poi da piazzato calcia in maniera debole e centrale, senza creare problemi a Gallinetta, che blocca. La terza occasione è quella buona per il vantaggio neroverde: cross da sinistra, colpo di testa di Magri che si stampa sul palo, Focaccia è il più lesto ad arrivare sul pallone e deposita alle spalle dell’estremo del Cailungo. Al 26’ si vede anche il Cailungo, con spunto di Santucci, Passaniti risponde presente. Tre minuti dopo Virtus vicino al raddoppio, con questa deviazione di Nodari, sulla quale Gallinetta con un super riflesso dice di no. Alla mezz’ora occasione potenziale per Angeli, che però di testa non fa male al Cailungo.

Nella ripresa si fa vedere Cecchetti con questo colpo di testa, niente da fare. Al 20’ tra Magri e il gol c’è ancora un super Gallinetta, che si tuffa e si oppone alla conclusione del numero 8. Tra il 33’ e il 34’ doppia occasione da ko per la Virtus, che entrambe le volte va vicina al gol con Angeli: prima il colpo di testa del 22 è largo, poi la punta, tutta sola davanti a Gallinetta si fa ipnotizzare dall’estremo difensore della squadra di Borgo Maggiore. Nel finale il Cailungo ha l’occasione per pervenire al pareggio: mischia in area con atterramento di uno dei ragazzi di Protti, Santucci va dagli 11 metri e spiazzerebbe anche Passaniti, ma calcia a lato scheggiando il palo. In pieno recupero arriva invece il gol della sicurezza per la Virtus che in contropiede chiude la gara. Golinucci serve Apezteguia in area, l’11 controlla si gira e calcia per il definitivo 2-0.

di Simon Pietro Tura

