Domani sera le gare di ritorno dei quarti di finale dei play off di campionato sammarinese. Questo il programma delle gare: Tre Fiori-Libertas a Fiorentino, Virtus-Folgore a Dogana, Cosmos-Faetano a Montecchio, La Fiorita-Juvenes/Dogana ad Acquaviva. Le gare di andata delle semifinali sono in programma per il 6/7 maggio.