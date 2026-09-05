Campionato, negli anticipi della seconda giornata dilagano Domagnano e Tre Fiori

Domagnano e Tre Fiori a valanga, Tre Penne solido e Virtus di misura negli anticipi della seconda giornata del campionato sammarinese. Il Domagnano supera 4-0 il San Giovanni e centra la seconda vittoria in altrettante gare stagionali. A sbloccare l'incontro è una pregevole iniziativa personale di Ferraro, prima della doppietta di Ambrosini, a segno una volta su rigore e una con una conclusione a giro. Di Rigoni l'altra rete dei giallorossi.

Successo largo anche per il Tre Fiori, che batte 4-0 il Faetano. Protagonista Bernardi, autore di una doppietta e coinvolto anche nelle altre marcature. Il capitano firma il vantaggio nel primo tempo e si ripete nella ripresa, quando va a segno anche il neoentrato Ben Kacem prima del poker conclusivo.

Il Tre Penne piega 2-0 il Cosmos grazie alla doppietta di Bartoli. Il centrocampista porta avanti la formazione di Città al 44' con un destro al volo sulla sponda di Pieri e chiude i conti all'89', raccogliendo la girata di testa di Carrer. Basta invece una rete alla Virtus per avere la meglio sul Fiorentino. Decisivo al 21' Lisanti, che controlla di petto poco fuori area e batte Berardi con uno spettacolare mancino al volo. Nel finale il Fiorentino resta anche in dieci per l'espulsione di Del Frari, ammonito per la seconda volta a cinque minuti dal novantesimo.

Oggi in campo Folgore - Cailungo e Libertas - Juvenes Dogana mentre domenica chiudono la giornata Pennarossa - Murata e La Fiorita - San Marino Academy.













