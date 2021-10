Campionato: nella sesta giornata spicca Libertas - Tre Penne

Appena archiviata la quinta giornata è già tempo di tornare in campo per il sesto turno di Campionato Sammarinese. Si parte con le gare del sabato, quattro sfide di grande interesse a partire dall'impegno della capolista La Fiorita contro la Virtus a Domagnano. La squadra di Lasagni è imbattuta, a punteggio pieno e con appena una rete subita, mentre quella di Luigi Bizzotto un po' più riposata visto il turno osservato nella giornata infrasettimanale. Occhi puntati anche su Domagnano - Tre Fiori allo Stadio Federico Crescentini. Giallorossi amareggiati per il ko contro la Juvenes/Dogana che se la vedranno contro un Tre Fiori rinfrancato dal successo contro il Pennarossa. Ad Acquaviva, il San Giovanni cerca la seconda vittoria consecutiva contro un Cailungo ancora, unica squadra, a quota zero punti.







Nel programma del sabato anche Juvenes/Dogana – Fiorentino. La squadra di Amati è reduce da due risultati utili di fila, quella di Malandri è alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata di Campionato. Delle squadre di vertice solo La Fiorita ha vinto nell'ultimo turno guadagnando sulle inseguitrici tre punti. Cercano dunque riscatto nel programma domenicale Libertas e Tre Penne, in quella che è una delle gare di maggiore interesse della giornata, per classifica e tradizione. Il “derby della funivia” si gioca a Montecchio. In risalita le quotazioni dei campioni in carica della Folgore. La squadra di Falciano cerca il tris di successi consecutivi contro un Faetano reduce dal ko con il San Giovanni. Si gioca domenica anche Cosmos – Murata. Gialloverdi ancora a zero nella casella vittoria, bianconeri in serie positiva da due giornate. Riposa il Cailungo. Fischio d'inizio alle 15.