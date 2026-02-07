CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: Peluso salva il Tre Penne. Vincono Cosmos, Libertas e Faetano Una rete del fantasista al 92' regala i tre punti alla squadra di città. Movimenti importanti nella zona turno preliminare

Un goal nel recupero salva il Tre Penne dallo stop contro il Pennarossa, nella 20a giornata di campionato. La squadra di città vince 2-1 grazie alla rete salvifica di Peluso, che raddrizza una gara in cui il club di Chiesanuova era stato avanti per quasi un'ora. Il successo permette al Tre Penne di agganciare momentaneamente la Virtus al secondo posto, in attesa della sfida tra i neroverdi e la San Marino Academy U22. Un altro aggancio temporaneo è quello del Cosmos, nei confronti del Fiorentino. I gialloverdi battono 1-0 il San Giovanni, grazie alla rete al 76' di Maioli, ritrovando il successo dopo un pareggio e una sconfitta.

Nella parte bassa della classifica, vittorie per Libertas e Faetano, entrambe importanti in chiave turno preliminare dei playoff. I granata battono 3-1 il Murata, grazie ai goal di Cozzino – a cui aveva risposto Tahiri – e, nel finale, di Rigoni e Michelotti. I gialloblù s'impongono di misura, 3-2, sul Cailungo, grazie a una grande rimonta: avanti i rossoverdi con doppietta di Michielucci nei primi 20 minuti, il Faetano replica nella ripresa, prima con il rigore di Zonzini, poi con Golinucci e Pallante, dopo l'espulsione di Montalti Con questi risultati, la Libertas scavalca il Pennarossa al 10° posto, mentre il Faetano si porta a -1 dai biancorossi.

