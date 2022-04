Campionato: Pennarossa-Libertas si gioca a Dogana alle 15 Domani si apre il programma della terzultima giornata di Campionato Sammarinese.

270 minuti per definire le ultime qualificate alla post-season di Campionato Sammarinese e le posizioni finali. La Fiorita capolista osserva il turno di riposo, la squadra di Montegiardino è però già certa di chiudere almeno seconda, posizione che vale il doppio risultato nei play off fino alla semifinale. Nel programma del sabato spicca il derby di Fiorentino, con il Tre Fiori che deve difendere la quarta posizione che vale l'accesso diretto ai quarti di finale, dal Pennarossa. La squadra di Chiesanuova gioca contro la Libertas che può ancora puntare alla quinta posizione, la migliore da occupare nel primo turno dei play off. Partita delicata per il Murata in lotta per difendere l'ultima posizione che vale la post-season, ma con il turno di riposo da osservare. Per i bianconeri fare risultato contro il Faetano è fondamentale per difendersi dal Cailungo lontano 4 punti ma con tre gare da giocare. Nel programma del sabato Juvenes/Dogana e Cosmos è sfida tra deluse della stagione. I gialloverdi, ultimi, non hanno ancora vinto in campionato. Domenica Cailungo – Virtus può essere gara tutta da seguire. Conoscendo già i risultati delle dirette avversarie, i due club, con obiettivi molto diversi, hanno la possibilità di rientrare nei play off, da una parte e difendere il terzo posto dall'altra. Si gioca anche Domagnano – Tre Penne. Giallorossi che hanno eliminato la squadra di Città dalla Coppa Titano. Biancoazzurri già certi come La Fiorita di occupare una delle prime due posizioni che puntano a chiudere davanti a tutti, ma con il turno di riposo all'ultima giornata. Folgore – San Giovanni completa il programma. Campioni in carica per migliorare l'ottava posizione, San Giovanni che deve guardarsi le spalle dal Cailungo. Tutte le gare si giocano alle 15.

