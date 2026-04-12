Campionato, prime sei posizioni congelate a due turni dalla fine

Un turno che avrebbe potuto cambiare tanto, alla fine non sposta nulla, almeno dalla prima alla sesta posizione. Nella seconda metà di gare della 28^ giornata del Campionato sammarinese, Tre Fiori e Virtus rispondono al Tre Penne, vincendo 3-0 contro la Libertas e 4-1 contro il Murata, rendendo immutati i distacchi in vetta: guidano ancora i gialloblù, con 3 punti sui neroverdi e 5 sui biancazzurri.

Procede di pari passo anche il secondo terzetto, dove la Folgore spreca una grande occasione, dopo l'1-1 di ieri tra La Fiorita e Domagnano, ma si salva proprio nel finale, nel derby di Serravalle contro la Juvenes Dogana. I biancorossoblù vanno avanti per 2-0, Falciano recupera due goal nella ripresa, pareggiando nel recupero. La Fiorita e Folgore restano appaiate a 51 punti (con i gialloblù avanti per la differenza reti), segue il Domagnano con con 46.

L'altra occasione sprecata arriva sempre da Serravalle, perché il Cosmos poteva riandare a -1 dal Fiorentino e invece perde per 1-0 nel finale contro il Pennarossa, che resta in coda al San Giovanni, a un solo punto dal San Giovanni.

I risultati del 28° turno: Tre Penne - Cailungo 6-1, San Giovanni - San Marino Academy Under 22 1-0, Fiorentino - Faetano 1-2, Domagnano - La Fiorita 1-1, Cosmos - Pennarossa 0-1, Juvenes Dogana - Folgore 2-2, Tre Fiori - Libertas 3-0, Virtus - Murata 4-1.







