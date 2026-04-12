Campionato, prime sei posizioni congelate a due turni dalla fine
Vincono Tre Fiori e Virtus, Folgore e Cosmos non approfittano dei risultati di ieri
Un turno che avrebbe potuto cambiare tanto, alla fine non sposta nulla, almeno dalla prima alla sesta posizione. Nella seconda metà di gare della 28^ giornata del Campionato sammarinese, Tre Fiori e Virtus rispondono al Tre Penne, vincendo 3-0 contro la Libertas e 4-1 contro il Murata, rendendo immutati i distacchi in vetta: guidano ancora i gialloblù, con 3 punti sui neroverdi e 5 sui biancazzurri.
Procede di pari passo anche il secondo terzetto, dove la Folgore spreca una grande occasione, dopo l'1-1 di ieri tra La Fiorita e Domagnano, ma si salva proprio nel finale, nel derby di Serravalle contro la Juvenes Dogana. I biancorossoblù vanno avanti per 2-0, Falciano recupera due goal nella ripresa, pareggiando nel recupero. La Fiorita e Folgore restano appaiate a 51 punti (con i gialloblù avanti per la differenza reti), segue il Domagnano con con 46.
L'altra occasione sprecata arriva sempre da Serravalle, perché il Cosmos poteva riandare a -1 dal Fiorentino e invece perde per 1-0 nel finale contro il Pennarossa, che resta in coda al San Giovanni, a un solo punto dal San Giovanni.
I risultati del 28° turno: Tre Penne - Cailungo 6-1, San Giovanni - San Marino Academy Under 22 1-0, Fiorentino - Faetano 1-2, Domagnano - La Fiorita 1-1, Cosmos - Pennarossa 0-1, Juvenes Dogana - Folgore 2-2, Tre Fiori - Libertas 3-0, Virtus - Murata 4-1.
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