Campionato, primi punti per il Faetano: battuta 5-4 la Libertas
Un poker di Conti stende gli amaranto, a cui non serve la tripletta di Fabbri
Il Faetano batte di misura la Libertas nel secondo posticipo della 5^ giornata del Campionato sammarinese di futsal: ad Acquaviva finisce 5-4. Decide un goal di Daniele Conti a due minuti dalla fine. Il laterale del Faetano segna addirittura un poker, a cui si aggiunge la rete di Edoardo Calzolari. Nella Libertas brilla Davide Fabbri, che segna tre volte, mentre a nulla serve il pari raggiunto da Mattia Michelotti al 57', subito annullato dai gialloblù. Sono i primi punti in classifica per il Faetano.
I risultati del 5° turno: Pennarossa-Cosmos 3-3, Virtus-Tre Penne 5-2, Fiorentino-Cailungo 1-0, Domagnano-Folgore 1-1, Murata-San Giovanni 18-0, Juvenes Dogana-La Fiorita 2-6, Faetano-Libertas 5-4. Riposa il Tre Fiori.
