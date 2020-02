CAMPIONATO Campionato, Q2: il Faetano corre, il Pennarossa insegue Nove gol segnati nella domenica del Campionato Sammarinese. Continua il testa a testa tra Faetano e Pennarossa nel Q2: i gialloblu di Cioffi vincono 1-0 con il San Giovanni, goleada biancorossa con il Cosmos. 1-1 tra Juvenes/Dogana e Fiorentino.

Con Renato Cioffi il Faetano non perde più. Servono 81 minuti ai gialloblu per avere ragione del San Giovanni, il tocco fortunoso di Fall sul colpo di testa di Pieri regala il terzo successo in quattro partite ed il primato in solitaria nel Q2.

Ad inseguire Domagnano – fermo per il turno di riposo – e Pennarossa che si regala una scorpacciata di gol contro il Cosmos. Manita aperta dal centro di Halilaj a cui segue l'inzuccata di Adami Martins in uscita sul portiere. Canini prova a riaprire il match, ma il neo-acquisto Luca De Bonis ristabilisce le distanze con un bellissimo diagonale. Il secondo tempo vede Mattia Stefanelli grande protagonista: prima trasforma il rigore del 4-1, poi supera Gregori con un pregevole pallonetto. 5-1 per gli uomini di Daniele Abbondanza.

Da un eurogol all'altro nelle partite della domenica. Flamur Vucaj illude la Juvenes/Dogana con una magia dai 30 metri che si insacca all'incrocio dei pali. La prima vittoria stagionale per la squadra di Serravalle sfuma a 20 minuti dalla fine quando il Fiorentino pareggia con Pietro Protino. Un punto, però, che serve poco ad entrambe.



