Campionato: questa sera il debutto del Tre Fiori contro il Cosmos

Si completa questa sera la seconda giornata di Campionato Sammarinese con il posticipo tra il Tre Fiori e il Cosmos. I campioni di San Marino tornano in campo per il campionato a distanza di 7 mesi dall'ultima partita, datata 22 febbraio. In quell'occasione la squadra di Matteo Cecchetti aveva battuto 2-0 il Tre Penne, gara che poi si è rivelata decisiva per il primo posto finale e l'assegnazione dello scudetto. I gialloblu sono reduci dagli impegni nelle coppe Europee, prima con il Linfield in Champions League, poi con il Riga, la scorsa settimana in Europa League. Per il Tre Fiori è quindi il debutto in campionato, mentre il Cosmos è reduce dal ko contro il San Giovanni nella gara d'esordio. Si gioca alle 21:15 a Montecchio.