Campionato: questa sera il debutto del Tre Fiori contro il Cosmos I campioni in carica esordiscono nel posticipo della seconda giornata alle ore 21:15 a Montecchio.

L'ultima partita in territorio per il Tre Fiori è datata 22 febbraio 2020, esattamente 7 mesi fa. I gialloblu vinsero 2-0 nel big match contro il Tre Penne con le reti, nella ripresa, di Bojan Gjurchinoski e Andrea Compagno, attaccante ora emigrato in Romania con la maglia del Craiova. Chi l'avrebbe mai detto che il suo gol, assieme a quello del centravanti croato-macedone, sarebbero stati decisivi per la vittoria del titolo? Tre Penne-Tre Fiori fu infatti l'epilogo della stagione 2019/2020 del campionato sammarinese, fermato dal Coronavirus e mai più ripreso. Con quei 3 punti, la formazione di Matteo Cecchetti si è garantita scudetto e partecipazione alla Champions League.

Da lì il Tre Fiori si è reso protagonista nei pomeriggi, nelle notti e – incredibilmente - anche nelle mattine europee. Prima in Champions contro il Linfield, poi in Europa League contro il Riga. Due sconfitte di misura prima di rituffarsi in campionato. Questa sera i campioni in carica fanno il loro esordio a Montecchio, alle ore 21.15, contro il Cosmos nel posticipo della seconda giornata. Di fronte una squadra, quella allenata da Cristian Protti, ancora a caccia dei primi punti in stagione dopo il ko alla prima contro il San Giovanni. Per il Tre Fiori, una delle principali pretendenti, subito un banco di prova importante contro una formazione che non vorrà lasciare nulla al caso pur partendo con gli sfavori del pronostico.



