Campionato: riparte la corsa ai play off

La prima del 2022 del calcio sammarinese è la terza di ritorno in programma nel fine settimana. Sabato sono in programma quattro partite, fischio d'inizio alle 15. La gara di cartello è quella tra Libertas e Tre Fiori. Granata a inseguire, quinti in classifica a cinque punti dalla squadra di Floriano Sperindio al debutto alla guida del Tre Fiori. Si gioca ad Acquaviva.

Nel programma del sabato La Fiorita sfida il Cosmos a Montecchio. Allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino saranno di scena Juvenes/Dogana – Folgore. Virtus – Faetano a Domagnano. Il programma della 18' giornata si completa con le gara della domenica dove spicca il derby di Città tra il Tre Penne e il Murata. La capolista deve osservare ancora il turno di riposo, ma è saldamente al comando con 9 punti. Partita che si gioca ad Acquaviva. Montecchio per ospitare la gara tra Pennarossa – Cailungo. Fiorentino – Domagnano allo Stadio Federico Crescentini. Dovrà attendere ancora il San Giovanni per debuttare nel 2022, i rossoneri osservano il riposo.

Si sta per aprire una fase intensa del campionato sammarinese con quattro giornate da recuperare, le ultime due del girone di andata e le prime due del ritorno. Nella ricorsa ai play off si riparte da questa classifica: Tre Penne 34, Tre Fiori e La Fiorita 25, Virtus 23, Libertas 20, Pennarossa 19, Folgore 17, Murata 16, Faetano 15, San Giovanni 14, Fiorentino e Domagnano 13, Juvenes/Dogana 7, Cailungo 6 e Cosmos 3. Prime quattro al turno successivo, dalla quinta alla dodicesima primo turno, ultime tre fuori dai play off.