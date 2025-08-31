CAMPIONATO SAMMARINESE
Campionato: risultati della prima giornata
Questi i risultati della prima giornata di Campionato Sammarinese, chiusa dal big match tra Virtus e La Fiorita:
Virtus - La Fiorita (0-2) 2-2
18 Zenoni (V)
22 De Lucia (V)
55 Guidi (LF)
64 Vitaioli (LF)
Libertas - San Marino Academy (1-0) 1-1
42 Osayande (L)
53 M Ciacci (SM)
Murata - Faetano (0-1) 0-2
5 Morgante (F)
52 Kokeri (F)
San Giovanni - Juvenes/Dogana (0-0) 0-0
Tre Penne - Fiorentino (2-0) 2-0
22 Badalassi (TP)
37 Berardi F (TP)
Cosmos - Tre Fiori (0-0) 0-1
86 Prandelli (TF)
Folgore - Cailungo (3-0) 3-0
3 Ura (F)
31 Pancotti (F)
40 Garcia A (F)
Pennarossa - Domagnano (0-1) 0-4
5 Santi (D)
70 Babboni (D)
73 Babboni (D)
84 Famiglietti (D)
