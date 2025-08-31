CAMPIONATO SAMMARINESE

Campionato: risultati della prima giornata

Questi i risultati della prima giornata di Campionato Sammarinese, chiusa dal big match tra Virtus e La Fiorita:

Virtus - La Fiorita (0-2) 2-2

18 Zenoni (V)

22 De Lucia (V)

55 Guidi (LF)

64 Vitaioli (LF)

Libertas - San Marino Academy (1-0) 1-1

42 Osayande (L)

53 M Ciacci (SM)

Murata - Faetano (0-1) 0-2

5 Morgante (F)

52 Kokeri (F)

San Giovanni - Juvenes/Dogana (0-0) 0-0

Tre Penne - Fiorentino (2-0) 2-0

22 Badalassi (TP)

37 Berardi F (TP)

Cosmos - Tre Fiori (0-0) 0-1

86 Prandelli (TF)

Folgore - Cailungo (3-0) 3-0

3 Ura (F)

31 Pancotti (F)

40 Garcia A (F)

Pennarossa - Domagnano (0-1) 0-4

5 Santi (D)

70 Babboni (D)

73 Babboni (D)

84 Famiglietti (D)

