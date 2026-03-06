CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato: sabato cruciale per i playoff, la lotta scudetto si gioca di domenica Cosmos - Fiorentino e Pennarossa - Libertas aprono il 24° turno. Occhi puntati su Folgore - La Fiorita

La lotta scudetto si sposta alla domenica, nel 24° turno del Campionato sammarinese, che di sabato metterà in palio punti importanti per la corsa ai playoff. Le prime della classe saranno tutte in campo durante la Festa della donna, con il Tre Fiori atteso dalla sfida – sulla carta – meno complessa: quella con il Cailungo, penultimo in classifica e all'andata strapazzato per 4-1. All'altra capolista, la Virtus, toccherà la più ostica Juvenes Dogana, reduce dallo 0-0 nell'andata delle semifinali di coppa contro La Fiorita e non nuova a giocare scherzetti alle squadre d'alta classifica. Sarà questa la gara che trasmetteremo domenica, alle 15.

Chiude il trittico il Tre Penne, a cui spetterà un Domagnano in forte risalita, dopo il brutto giro di boa del campionato, sesto e con tre vittorie di fila alle spalle. Tuttavia, l'incontro più interessante della domenica sarà lo scontro diretto per il quarto posto, tra Folgore e La Fiorita, attualmente separate da quattro punti, a favore di Falciano.

Facendo un passo indietro, al sabato, la partita di cartello sarà un altro scontro diretto, quello per il settimo posto, tra Cosmos e Fiorentino. Il club di Serravalle, tornato avanti nello scorso turno, proverà ad allungare, quello rossoblù, dall'andamento altalenante, cercherà di rientrare in zona playoff. Altrettanto cercherà di fare il Pennarossa, ma con la zona turno preliminare: sulla panchina di Chiesanuova debutterà Sandro Macerata, chiamato in settimana al posto di Adrian Ricchiuti, a caccia di punti pesanti contro la Libertas.

Una sfida di cui cercherà di approfittare il San Giovanni, preso di mezzo tra le due contendenti e opposto a un Murata che, dopo 23 turni, non ha ancora cancellato il segno meno dalla propria classifica. Questa è la gara che trasmetteremo, alle 15. Chiuderà il programma l'incontro tra la San Marino Academy Under 22 e il Faetano, che arriva da tre sconfitte consecutive ma ha ancora chance di playoff.

