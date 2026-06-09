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Campionato Sammarinese 2026/2027: possibile un mese di sosta per l'attività internazionale

Tra fine settembre e ottobre sono in programma Nations League, under 21 e Coppa delle Regioni.

di Elia Gorini
9 giu 2026
Campionato Sammarinese 2026/2027: possibile un mese di sosta per l'attività internazionale

La UEFA ha ufficializzato le date del turno intermedio della prossima edizione della Coppa delle Regioni. San Marino sarà impegnato dal 15 al 21 ottobre contro Serbia, Moldavia e i padroni di casa della Slovenia. L'appuntamento internazionale potrebbe comportare una lunga sosta del Campionato Sammarinese, che rischia di fermarsi per quasi un mese a causa dei numerosi impegni delle nazionali. Considerando il calendario della Nations League e dell'under 21, l'ultimo fine settimana disponibile per il campionato prima della pausa sarebbe quello del 19-20 settembre. Il 24 settembre è infatti in programma San Marino-Kosovo under 21, seguito dagli impegni della Nations League, che prevedono quattro partite fino al 6 ottobre, data in cui si giocherà anche Cipro-San Marino under 21. I giocatori tornerebbero a disposizione dei club indicativamente dal 7 ottobre, lasciando aperta la possibilità di disputare una giornata di campionato nel weekend del 10-11 ottobre, coincidente però con il Rallylegend. La settimana successiva inizierà invece il percorso nella Coppa delle Regioni: la prima partita è fissata per giovedì 15 ottobre e, trattandosi di una competizione ospitata dalla Slovenia, la convocazione per la trasferta dovrebbe avvenire almeno uno o due giorni prima. Per questo motivo, se non si riuscisse a giocare nel weekend del Rallylegend, il rischio concreto è quello di rivedere il Campionato Sammarinese soltanto il 24-25 ottobre.




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