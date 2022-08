Campionato sammarinese al via il 3-4 settembre

I campioni in carica de La Fiorita inizieranno la difesa del titolo contro il Cailungo. È questo uno degli abbinamenti della prima giornata del Campionato Sammarinese stabiliti dal sorteggio. Bisognerà attendere fino alla 7° giornata per assistere alla riproposizione dell’ultima finale Scudetto, con i Gialloblù di Montegiardino opposti a quel Tre Penne che sarà la prima compagine ad osservare il turno di riposo. Il “menu” del DAY 1, che si svilupperà nel primo week-end di settembre, offre anche un’interessante sfida fra Libertas e Folgore, mentre il rinnovatissimo Cosmos inizierà il proprio percorso contro il Murata ed andrà ad incrociare La Fiorita – in un confronto ricco di ex – all’altezza della quarta giornata, quella che vedrà di fronte anche Tre Penne e Tre Fiori. Completano il primo turno gli incroci fra Domagnano e Virtus, Fiorentino - Juvenes/Dogana, Pennarossa - San Giovanni, Tre Fiori – Faetano. Il Tre Fiori, in quanto campione uscente, sarà invece esentato dai primi due match di Coppa Titano. La definizione del tabellone della più antica competizione sammarinese è stato l’altro oggetto dei sorteggi di ieri sera. Si parte il 5 ottobre con le gare di andata degli ottavi di finale, mentre quelle di ritorno sono calendarizzate per il 19 ottobre. Chi passerà il turno si darà appuntamento al 30 novembre, quando entrerà in scena anche il Tre Fiori. Il ritorno dei quarti di finali si disputerà il 14 dicembre.

Nel video l'interviste a Michele Della Valle (segretario generale La Fiorita) e a Sandro Della Valle (dirigente Tre Fiori)