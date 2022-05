CAMPIONATO Campionato sammarinese: al via la vendita dei biglietti per la finale del 26 maggio

Campionato sammarinese: al via la vendita dei biglietti per la finale del 26 maggio.

Iniziata la vendita dei tagliandi per la finale di Campionato Sammarinese 2021-2022, che si disputerà al San Marino Stadium nella giornata di giovedì 26 maggio 2022 (calcio d’inizio alle ore 20:45, diretta su San Marino RTV e RTV Sport).

L’incontro sancirà i campioni di San Marino, che oltre agli onori dell’albo d’oro ed al più ambito titolo calcistico nostrano in bacheca, staccheranno anche il pass per il Turno Preliminare di UEFA Champions League. A rendere meno amara la serata della formazione sconfitta in finale, la qualificazione al Q1 di UEFA Europa Conference League.

Le modalità di acquisto:

SEGRETERIA FEDERALE | da giovedì 12 a mercoledì 25 maggio, ore 16:00-19:00

ONLINE SU VIVATICKET | clicca qui per accedere alla pagina dedicata

PUNTI VENDITA VIVATICKET | sia su territorio sammarinese, che italiano

SAN MARINO STADIUM | esclusivamente giovedì 26 maggio 2022, presso la biglietteria dell’impianto e dalle ore 19:00

Il prezzo intero dei biglietti per la finale di Coppa Titano 2022 è fissato a € 7,00. In riduzione, applicabile alle sole categorie Under 12, Over 65 o portatori di handicap, il tagliando costerà € 5,00.

In particolare, per il pubblico disabile, si rammenta che – se necessaria la presenza di un accompagnatore – quest’ultimo potrà accedere gratuitamente all’impianto insieme all’assistito. Al fine di garantire la corretta e più funzionale accoglienza per tifosi portatori di handicap, se interessati, si invita ad inviare una e-mail a slo@fsgc.sm anticipando l’interesse ad acquistare un biglietto con almeno un giorno di anticipo rispetto alla gara.

