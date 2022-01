STOP AL PALLONE Campionato sammarinese, calcio e futsal fermi fino al 16 gennaio Per il calcio a 5 stop anche agli allenamenti.

Rientro dalle vacanze posticipato per il pallone sammarinese, calcio o futsal che sia. Nel pomeriggio, la Federcalcio ha deciso per la sospensione dei campionati del Titano fino a domenica 16 gennaio. Per il calcio dunque congelati gli ultimi due turni del girone d'andata, che si sarebbero dovuti disputare questo fine settimana e il prossimo.

Di fatto si ritorna in regime-pandemia: per il futsal è stop totale, mentre le 15 società di calcio potranno proseguire gli allenamenti, anche sabato e domenica, ma in ogni impianto potrà esserci massimo una squadra per sessione. La decisione è stata presa in seguito alla riunione tra i presidenti dei club del Titano e la FSGC, svoltasi nella serata di ieri.

Qualora la data della ripresa fosse ulteriormente posposta, non è escluso che la Federazione possa riformulare il format del campionato, come fatto già l'anno scorso. La stagione va chiusa entro fine maggio, così da permettere alle squadre impegnate nelle coppe europee di prepararsi a dovere. E all'appello mancano ancora 17 giornate di stagione regolare, i playoff (che tolte le finali prevedono andata e ritorno) e semifinali e finale di Coppa Titano. I margini sono ristretti, motivo per cui, in caso di ulteriori slittamenti, la revisione del formato potrebbe rivelarsi quasi inevitabile.

