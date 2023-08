Campionato sammarinese, ecco il calendario: il Tre Penne parte dalla Juvenes-Dogana Sorteggiati anche i turni di Coppa Titano, dove sarà subito Tre Penne - Cosmos

Il Campionato sammarinese 2023/24 partirà nel weekend del 16-17 settembre. Lunedì, alla Casa del calcio, è stato sorteggiato il calendario per la stagione alle porte, che avrà quattro turni infrasettimanali, alla 4a, 17a, 22a e 26a giornata, e altrettanti stop per le Nazionali, a settembre, ottobre, novembre e marzo. La difesa del titolo, per il Tre Penne, comincerà dalla sfida alla Juvenes-Dogana, mentre i primi big match, già all'esordio, saranno Virtus – Tre Fiori e La Fiorita – Libertas, L'Under 22 della San Marino Academy, novità di questa stagione, debutterà nel Campionato sammarinese contro il San Giovanni. Estratti anche gli accoppiamenti della Coppa Titano: la Virtus, detentrice del trofeo, entrerà in gioco al secondo turno contro la vincente di Murata – Domagnano, in quanto l'Academy non parteciperà e la competizione rimarrà a 15 squadre, mentre, dall'altro lato del tabellone, sarà subito Cosmos contro Tre Penne. Si parte il 27 settembre con l'andata degli ottavi, ritorno il 25 ottobre, poi i quarti tra 8 novembre e 6 dicembre, le semifinali tra 6 marzo e 3 aprile (posticipate rispetto al 2023, per evitare partite secche nel periodo invernale) e la finale in primavera, a chiudere la stagione sportiva come successo l'anno scorso.

Nel servizio l'intervista a Luigi Zafferani, Segretario Generale FSGC

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: