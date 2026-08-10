Campionato sammarinese, ecco il calendario: le date cruciali sulla via per lo scudetto

Da Virtus – La Fiorita a Virtus – Cosmos, da Tre Fiori – Pennarossa a Tre Fiori – Folgore, con praticamente nessun turno senza scontri interessanti. Ecco il calendario del prossimo Campionato sammarinese, completo di ogni giornata, dopo il sorteggio di quella d'esordio che era stata svelata durante Calcio estate. Si partirà nel weekend del 28-30 agosto, dopo la Supercoppa in programma martedì 25 tra Tre Fiori e La Fiorita, si finirà ad aprile come sempre, prima dei playoff per l'Europa.

Prendendo in esame le prime quattro classificate dell'anno scorso, di scontri diretti se ne vedranno alla prima, alla quarta, alla sesta, alla decima e all'undicesima giornata di ciascun girone. Nell'ordine: la già citata Virtus – La Fiorita e poi Tre Fiori – Virtus, Tre Penne – Tre Fiori, La Fiorita – Tre Penne e Tre Penne – Virtus. Questo, appunto, solo per citare le sfide tra le primissime del 2025/26, che comunque fu ricco di partite interessanti e altrettanto lo sarà la stagione prossima, dove il Domagnano e la Folgore proveranno a scalare altri gradini nelle gerarchie, il Cosmos cercherà di tornare in alto e si vedrà, poi, chi altri crescerà o calerà.

Nota importante: nella stagione passata il finale di campionato fu abbastanza morbido per il Tre Fiori, a livello di calendario, dopo l'ultima sosta, mentre Virtus e Tre Penne si tolsero punti a vicenda nello scontro diretto. Stavolta, in un'eventuale nuova corsa scudetto, ai campioni di San Marino toccherebbero Cosmos e Folgore nelle due giornate conclusive, ma anche la Virtus troverebbe il Cosmos nel 30° turno. Per entrambe, perciò, sarebbe tutto molto meno scontato.

C'è poi il capitolo soste per le Nazionali. Da quest'anno, a inizio campionato se ne vedrà solo una, che ne unirà due, dal 21 settembre al 4 ottobre, e porterà con sé quattro partite. Tuttavia, sul Titano si rischia di avere una pausa da circa un mese, perché, dal 15 al 21 ottobre, San Marino sarà impegnata nel turno intermedio della Coppa delle Regioni con Serbia, Moldavia e Slovenia e l'unica finestra disponibile per giocare turni di campionato, tra i due impegni, coinciderebbe col weekend del 10 e 11 ottobre. Gli altri stop per le Nazionali saranno a metà novembre e a fine marzo, in aggiunta alle classiche pause di fine anno e Pasqua. Poi si proseguirà spediti fino in fondo, verso l'assegnazione del titolo.







