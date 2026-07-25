Campionato sammarinese, ecco il calendario: sarà subito (e ancora) La Fiorita - Virtus. In Coppa si apre col derby di Fiorentino Sorteggiati i calendari di entrambe le competizioni. Al Tre Fiori tocca il Pennarossa, contro cui avevano vinto lo scudetto

Campionato sammarinese, ecco il calendario: sarà subito (e ancora) La Fiorita - Virtus. In Coppa si apre col derby di Fiorentino.

Il calendario del Campionato sammarinese 2026/27 ha il sapore del déjà-vu, almeno per Virtus e La Fiorita, che si sfideranno nuovamente nella prima giornata. Questo ha detto l'urna del San Marino Stadium, ieri sera, quando sono stati estratti gli abbinamenti per l'annata ventura durante l'evento Calcio Estate. Proprio come l'anno scorso, Virtus - La Fiorita aprirà il torneo e sarà il primo big match dell'anno, con il turno d'esordio in programma nel weekend del 28-30 agosto.

I campioni in carica del Tre Fiori riprenderanno da dove avevano terminato, contro il Pennarossa, una gara che era valsa lo scudetto ai gialloblù in chiusura dello scorso campionato. Il Tre Penne troverà il San Giovanni, per la Folgore c'è il Murata. Gli altri scontri saranno: Cailungo - Domagnano, San Marino Academy U22 - Fiorentino, Juvenes Dogana - Faetano, Cosmos - Libertas.

Sorteggiato anche il tabellone di Coppa Titano, con La Fiorita, campione in carica, che entrerà al secondo turno e le sfide più intriganti che dovrebbero essere il derby di Fiorentino e l'ormai classica di coppa Tre Penne - Juvenes Dogana. Questo il tabellone completo: [1] La Fiorita/bye San Giovanni/Cosmos Domagnano/Faetano Fiorentino/[4] Tre Fiori [3] Tre Penne/Juvenes Dogana Pennarossa/Cailungo Libertas/Folgore Murata/[2] Virtus.

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