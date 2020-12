CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato Sammarinese: fermo dal 24 ottobre ad oggi nessuna data di ripresa certa Cambierà la formula, impossibile completare le 30 giornate previste in origine

Sospensione di qualsiasi competizione e/o evento sportivo (allenamenti esclusi) organizzati sotto l’egida delle Federazioni sammarinesi e/o società affiliate a partire dal – 29 ottobre 2020 – e fino ad ulteriore comunicazione”. Questo, in sostanza, il comunicato che ha chiuso il 2020 del campionato sammarinese fermo dal 24 ottobre con una classifica provvisoria tra chi ha giocato 6 incontri come Libertas, Virtus, San Giovanni, Murata, Folgore, Pennarossa Cailungo e Faetano. Chi ne ha giocati 5: Fiorita, Tre Penne, Tre Fiori, Domagnano, Juvenes/Dogana e Fiorentino e addirittura 4 come il Cosmos. Il primo campionato con il ritorno della formula a girone unico è fermo alla sesta giornata, unico torneo in Europa bloccato dal covid. La regoular season prevedeva, in origine, 30 giornate con inizio il 12 settembre e chiusura il 18 aprile. La prima parte di stagione si sarebbe dovuta concludere il 20 dicembre con la tredicesima giornata e doveva ripartire il 9 gennaio con la quattordicesima.

Al termine della regolare, via ai play off. Ad oggi sono ben 7 le giornate ufficiali da recuperare, alle quali se ne aggiungeranno almeno altre 4: tutte quelle del mese di gennaio, ma forse si tratta di un ipotesi favorevole, anche perchè i club devono effettuare la preparazione prima di tornare in campo. Quello che ormai appare certo è che il Campionato, per concludersi, non potrà rispettare le 30 giornate. Ci sarà un taglio netto. Quale formula adottare per portarlo alla conclusione sarà compito della FSGC. Basterà tagliare il girone di ritorno? Tutto dipende dalla data di ripartenza. La FSGC è in attesa in tal senso di un segnale proveniente da Palazzo. Stessa sorta per la Coppa Titano. L'andata dei quarti di finale era prevista per il 25 novembre e il ritorno il 2 dicembre. Ma in questo caso la preoccupazione per portare a termine la competizione con la finalissima è decisamente più bassa.



