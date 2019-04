Campionato sammarinese, giovedì partono i playoff

Nel servizio le parole di Cristian Zaccardo, difensore del Tre Fiori.

Cominciano i playoff e da quest'anno spiegarli sarà un po' più facile. 8 squadre e dunque si parte dai quarti, che come le semifinali prevedono andata e ritorno: in caso di doppio pari o di reciproche vittorie con identico scarto niente supplementari, passa la meglio classificata in stagione regolare.

Si parte giovedì ad Acquaviva alle 20:45 e il via lo danno i campioni in carica della Fiorita. Che sono anche teste di serie e favoriti n°1, in virtù di un andamento quasi perfetto: in 20 gare 17 vittorie, 2 pareggi e un ko, col Q1 chiuso a +15 da Folgore e Tre Fiori. Di fronte c'è una Juvenes/Dogana uscita indenne dal Q2 grazie allo spareggio col Cosmos, ma che domani sarà senza 4 giocatori: i centrocampisti Cuomo, Gasperoni e D'Elia – i primi squalificati, l'ultimo fuori per motivi personali – e il difensore Zafferani, infortunato.

Sempre alle 20:45, ma venerdì a Montecchio, c'è Libertas-Murata, quarta e quinta in un Q1 chiuso a pari punti e con una vittoria a testa negli scontri diretti. Meno equilibrata la differenza reti: 0 per Borgo, -18 per i bianconeri.

Nel weekend invece si gioca alle 15: sabato a Domagnano c'è il derby tra Tre Fiori e Fiorentino, terza e sesta del Q1. Qui il pronostico pende verso i freschi vincitori di Coppa Titano, che però, almeno in questa doppia sfida, saranno senza Zaccardo. Già in sede di presentazione il campione del mondo temeva per il suo ginocchio e questo, puntualmente, si è infiammato. Oggi è stato visitato a Villa Stuart a Roma e nei prossimi giorni deciderà se operarsi o meno: nel caso, per lui, i playoff finirebbero prima di cominciare.

Domenica ad Acquaviva invece il programma si chiude con Folgore-Tre Penne, seconda del Q1 contro vincitrice del Q2. Un incrocio già visto nelle tiratissime semifinali di Coppa, decise solo allo scadere dall'errore di Migani. Ci sarà uno squalificato per parte: il difensore Sabbadini per Falciano, il centrocampista Calzolari per Città.

Nel servizio le parole di Cristian Zaccardo, difensore del Tre Fiori.