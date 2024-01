CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato Sammarinese: il bilancio al giro di boa

Un intero girone ad inseguire e poi a pochi minuti dal temine dell'ultima giornata del girone d'andata, il sorpasso della Fiorita che dice grazie alla vittoria del Tre Penne contro la Virtus per festeggiare il titolo di campione d'inverno. Miglior attacco con 42 reti segnate e miglior difesa con soli 10 gol subiti, la rimonta della squadra di Montegiardino passa soprattutto dalle 8 vittorie consecutive e dai gol di Ambrosini e Olcese che finora hanno segnato 20 reti in due.

Un primo posto a discapito di una Virtus, che perde la vetta della classifica ma conferma tutto il valore di una squadra costruita per vincere il campionato. Un solo punto divide le due battistrada ma la vittoria del Tre Penne sulla squadra di Bizzotto, tiene aperta la corsa per lo scudetto. I campioni in carica cosi come il Tre Fiori sono staccati di 7 punti dalla vetta ma entrambe hanno dimostrato di potersela giocare con qualsiasi avversario.

Discorso analogo per il Cosmos, che dopo un periodo di flessione, ha inanellato 7 vittorie consecutive che significa 5 posto in classifica con 8 punti di ritardo. Perde terreno invece il Murata. La sconfitta con il Fiorentino pesa come un macigno ma non cancella quanto di buono fatto finora dalla squadra di Beppe Angelini.

Più staccate le altre, con Folgore, Juvenes/Dogana, San Giovanni e Fiorentino a giocarsi l'ingresso nei play-off. Più attardate invece Libertas, Domagnano, Faetano e Cailungo dalle quali ci si aspettava qualcosa di più.

Discorso a parte per la San Marino Academy. Dopo un avvio fatto di entusiasmo, belle partite e ottimi risultati, ora la squadra di Cecchetti sta attraversando un momento difficile ma anche questo fa parte del percorso di crescita. In chiusura e non tanto per l'ultimo posto in classifica, il Pennarossa che, seppur tra mille problemi, dovrà cercare di ripartire e soprattutto programmare un futuro migliore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: