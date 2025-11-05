Campionato sammarinese, il Domagnano batte e scavalca la Libertas

Il Domagnano si prende di misura lo scontro diretto con la Libertas e sale al settimo posto nel Campionato sammarinese di futsal. Nel posticipo della sesta giornata, i giallorossi vincono 3-2. Avanti il Domagnano con Righi, meno di cinque minuti dopo Selva pareggia i conti. A inizio ripresa, Pascucci riporta avanti i giallorossi e poi Menghi, su azione da calcio d'angolo, segna il 3-1 che rende vana anche la tardiva rete di Fabbri su rigore. Il Domagnano sale così a 8 punti, agganciando il Cosmos, la Libertas, che ancora deve osservare il turno di riposo, resta a 7.
I risultati del 6° turno: Cosmos - Fiorentino 2-1, Tre Fiori - Virtus 1-3, Cailungo - Tre Penne 2-5, Faetano - Pennarossa 0-4, La Fiorita - Murata 0-7, San Giovanni - Juvenes Dogana 1-8, Libertas - Domagnano 2-3.