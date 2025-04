FUTSAL Campionato sammarinese, il Murata vince la regular season I bianconeri battono il Fiorentino e non sono più raggiungibili dal Pennarossa, nonostante la vittoria sul Cailungo. Salgono in classifica Tre Fiori e Virtus

Il Murata vince la regular season del Campionato sammarinese di futsal. Grazie al successo per 3-0 sul Fiorentino, nella 27a giornata, i bianconeri si assicurano il primo posto con tre turni d'anticipo, mantenendo il vantaggio di 8 punti sul Pennarossa. A segno, per il Murata, Ghiotti, Busignani e Mattioli. Numeri incredibili per i bianconeri, che finora hanno vinto 25 volte e pareggiato solo una sfida e ora puntano a replicare la stagione da record disputata proprio dal Fiorentino, nel 2022/23.

Nella sfida delle 21:45, il Pennarossa ha comunque risposto in maniera positiva, battendo 6-0 il Cailungo e fortificando la seconda posizione. Sblocca il punteggio capitan Maiani, poi ci pensano Gasperoni, Verri (2), Oddone e Brighi a chiudere il discorso. Nelle altre sfide della giornata la Folgore batte 4-0 la Libertas e si porta a -1 dal decimo posto della Juvenes Dogana, battuta 3-1 dalla Virtus, che scavalca il Tre Penne (di riposo) al quarto posto; sorpasso anche del Tre Fiori sul Fiorentino, con i gialloblù che si prendono l'ottava posizione (anche se con una gara giocata in più) grazie al 7-6 sul San Giovanni, mentre il Cosmos batte 3-0 il Faetano ed è praticamente certo della settima piazza. Chiuderà stasera il programma la sfida tra La Fiorita e Domagnano.

I risultati della 26a giornata:

Juvenes Dogana – Virtus 1-3

Murata – Fiorentino 3-0

Libertas – Folgore 0-4

Pennarossa – Cailungo 6-0

Tre Fiori – San Giovanni 7-6

Faetano – Cosmos 0-3

La Fiorita – Domagnano stasera ore 21:45.



