Campionato sammarinese: il Tre Penne vince il posticipo
Nel posticipo della terza giornata del campionato sammarinese di futsal, il Tre Penne batte il Fiorentino con il punteggio di 2-1. Dopo tre turni sono quattro le squadre al comando della classifica a punteggio pieno: Virtus, Murata, La Fiorita e Tre Penne.
