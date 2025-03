FUTSAL Campionato sammarinese, l'1-1 tra La Fiorita e Fiorentino scontenta entrambe Nel secondo posticipo della 25a giornata i rossoblù si fanno rimontare nel finale, ma la squadra di Montegiardino spreca un tiro libero nel recupero

Pochi goal ma tante occasioni, con reti annullate e il tiro libero della potenziale vittoria in extremis fallito proprio all'ultimo. Il secondo posticipo della 25a giornata, tra Fiorentino e La Fiorita, finisce 1-1, un pareggio che scontenta entrambe, visto che i rossoblù restano a 4 punti dal Cosmos, settimo, e la squadra di Montegiardino scivola a -7 dal Pennarossa, terzo, che comunque ha disputato una partita in più. Le reti sono arrivate entrambe nel finale: a sbloccare la partita è stato Giacomo Bernardi al 50', per il Fiorentino, il pareggio del La Fiorita è stato segnato da Marcello Morini al 57'.

I risultati del 25° turno:

Pennarossa - Tre Penne 5-1

Juvenes Dogana - San Giovanni 1-2

Libertas - Domagnano 2-7

Faetano - Virtus 3-9

Tre Fiori - Folgore 5-1

Murata - Cosmos 7-1

La Fiorita - Fiorentino 1-1

