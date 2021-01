CAMPIONATO Campionato Sammarinese: la stagione è a rischio I tempi sono strettissimi - fanno sapere dalla FSGC- a rischio anche la partecipazione alla Coppe Europee

Le ultime partite si sono giocate il 26 di ottobre e poi lo stop, a causa della seconda ondata dell'emergenza sanitaria. Il Campionato Sammarinese di Calcio, la Coppa Titano e il torneo di Futsal sono fermi da quasi 3 mesi e ancora oggi, non è dato sapere quando e come potranno ripartire. La speranza dei vertici della Federcalcio Sammarinese, era quella di poter riprendere gli allenamenti la prossima settimana e tornare in campo nel mese di febbraio. Ed invece nulla, il nuovo decreto legge ha prorogato le attuali misure di contenimento, fino al 1 febbraio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I tempi sono strettissimi - fanno sapere dalla Federcalcio - per completare la stagione servirebbero almeno 4 mesi, considerando anche gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni mondiali. Servirà sicuramente un nuovo format perché, lo ricordiamo, ogni federazione deve comunicare alla Uefa, entro il 31 maggio, i nomi delle squadre partecipanti alle coppe Europee. La FSGC ha ribadito di essere pronta a far rispettare tutti i protocolli sanitari previsti dall' ISS, oltre alla disponibilità ad effettuare tamponi settimanali a tutti i tesserati.

Se nel prossimo decreto, previsto a fine mese, non ci saranno novità al riguardo, il calcio sammarinese sarà probabilmente costretto ad alzare bandiera bianca. Un danno economico di circa 900mila euro per la mancata partecipazione alla Coppe Europee, ma soprattutto un danno d'immagine, difficile da quantificare.



I più letti della settimana: