Campionato sammarinese: la terza giornata accende la sfida al vertice

È già tempo di primi esami nel Campionato Sammarinese. La terza giornata mette di fronte alcune delle protagoniste più attese e può iniziare a delineare i primi equilibri di una stagione ancora tutta da vivere. Quattro squadre guardano tutti dall’alto, a punteggio pieno: Tre Fiori, Folgore, Domagnano e Tre Penne. Sei punti dopo due giornate e la voglia di continuare a correre.

Il match di cartello è quello tra i campioni in carica del Tre Fiori e una delle squadre più interessanti dell'ultimo periodo come il Domagnano. Esame vero per regalare una conferma importante alle ambizioni di chi riuscirà a imporsi. Vuole mantenere il passo anche la Folgore, fin qui perfetta e ancora senza gol subiti. Di fronte la Juvenes/Dogana, in un derby che mette in palio punti pesanti per entrambe. Il Tre Penne è partito molto bene rispetto al recente passato e se non ci saranno distrazioni con il Cailungo, i biancoazzurri di Giovanni Bonini hanno la possibilità di continuare a correre senza intoppi. Altra partita molto interessante quella tra Fiorentino e La Fiorita. Dopo l'esonero di Stefano Ceci la società giallo/blu ha bisogno di riassestarsi. Non è ancora arrivata la conferma del successore.

Sarà Emiliano Olcese a guidare La Fiorita contro il Fiorentino di Francesco Monaco. Si poteva ipotizzare che potesse essere proprio l'ex San Marino Calcio a restare in panchina anche per il proseguo della stagione, l'orientamento pare diverso. La società ha parlato con Andy Selva, Simone Lilli, l'ex Tropical Coriano Massimo Scardovi, e l'ex San Marino Calcio Simone Muccioli. Non è escluso anche un ritorno nel campionato sammarinese di Omar Lepri.

Una pessima notizia anche in chiave Nazionale. Ma andiamo a vedere il quadro completo della terza giornata.

Questa sera 21.15: Fiorentino – La Fiorita e Tre Fiori – Domagnano.

Domani ore 15: Cailungo – Tre Penne, Murata – San Giovanni questa partita verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV e Virtus – Libertas.

Domenica, sempre alle ore 15: Cosmos – Pennarossa; Juvenes/Dogana – Folgore; e San Marino Academy – Faetano anche questo match in diretta su San Marino RTV









