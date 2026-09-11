CAMPIONATO SAMMARINESE Campionato sammarinese: la terza giornata accende la sfida al vertice Tre Fiori – Domagnano è il big match della terza giornata

È già tempo di primi esami nel Campionato Sammarinese. La terza giornata mette di fronte alcune delle protagoniste più attese e può iniziare a delineare i primi equilibri di una stagione ancora tutta da vivere. Quattro squadre guardano tutti dall’alto, a punteggio pieno: Tre Fiori, Folgore, Domagnano e Tre Penne. Sei punti dopo due giornate e la voglia di continuare a correre.

Il match di cartello è quello tra i campioni in carica del Tre Fiori e una delle squadre più interessanti dell'ultimo periodo come il Domagnano. Esame vero per regalare una conferma importante alle ambizioni di chi riuscirà a imporsi. Vuole mantenere il passo anche la Folgore, fin qui perfetta e ancora senza gol subiti. Di fronte la Juvenes/Dogana, in un derby che mette in palio punti pesanti per entrambe. Il Tre Penne è partito molto bene rispetto al recente passato e se non ci saranno distrazioni con il Cailungo, i biancoazzurri di Giovanni Bonini hanno la possibilità di continuare a correre senza intoppi. Altra partita molto interessante quella tra Fiorentino e La Fiorita. Dopo l'esonero di Stefano Ceci la società giallo/blu ha bisogno di riassestarsi. Non è ancora arrivata la conferma del successore.

Sarà Emiliano Olcese a guidare La Fiorita contro il Fiorentino di Francesco Monaco. Si poteva ipotizzare che potesse essere proprio l'ex San Marino Calcio a restare in panchina anche per il proseguo della stagione, l'orientamento pare diverso. La società ha parlato con Andy Selva, Simone Lilli, l'ex Tropical Coriano Massimo Scardovi, e l'ex San Marino Calcio Simone Muccioli. Non è escluso anche un ritorno nel campionato sammarinese di Omar Lepri. Per La Fiorita c'è un'altra grossa tegola da superare: l'ennesimo infortunio di Filippo Berardi. Ancora presto per parlare di gravità ma sembra si tratti nuovamente di legamenti del ginocchio. Se così fosse, sarebbe la terza volta per il forte, ma sfortunatissimo attaccante.

Una pessima notizia anche in chiave Nazionale. Ma andiamo a vedere il quadro completo della terza giornata.

Questa sera 21.15: Fiorentino – La Fiorita e Tre Fiori – Domagnano.

Domani ore 15: Cailungo – Tre Penne, Murata – San Giovanni questa partita verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV e Virtus – Libertas.

Domenica, sempre alle ore 15: Cosmos – Pennarossa; Juvenes/Dogana – Folgore; e San Marino Academy – Faetano anche questo match in diretta su San Marino RTV



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