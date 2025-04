Campionato sammarinese, Murata a un passo dalla vittoria della regular season

I posticipi della 26a giornata del Campionato sammarinese di futsal certificano il definitivo cambio al vertice nelle gerarchie del calcio a 5 del Titano, con le due nuove dominatrici che annichiliscono i precedenti grossi calibri. Nel primo, il Pennarossa rifila sette goal al Fiorentino, campione uscente, grazie alle reti di Ceccoli, Danny Gasperoni (2), Verri, Oddone e Toccaceli, oltre all'autogoal di Felici, a cui rispondono, per i rossoblù, le marcature nel finale di Andrea Gasperoni e Bernardi. Giovedì sera è toccato al Murata, che non ha concesso neanche un goal alla Folgore. Dodici le marcature dei bianconeri, a segno con la tripletta di Mattioli, le doppiette di Busignani e Moretti, le reti di De Angelis e Belloni e un autogoal della squadra di Falciano.

In classifica comanda ancora il Murata, che sale a 73 punti, otto di vantaggio sul Pennarossa, ed è a un passo dalla vittoria della regular season: con sole tre partite a testa da disputare, ai bianconeri basteranno una vittoria o due pareggi per la certezza aritmetica. Terza è La Fiorita, a 58, che però ha giocato una partita in meno (24 contro le 25 delle prime due).

I risultati della 26a giornata:

Cailungo - La Fiorita 1-4

Domagnano - Juvenes Dogana 5-1

San Giovanni - Faetano 2-4

Cosmos - Tre Fiori 3-4

Tre Penne - Libertas 9-0

Fiorentino - Pennarossa 2-7

Folgore - Murata 0-12