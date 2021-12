Campionato Sammarinese: nel week end il programma dell'11' giornata

Sabato ricco di gare per il Campionato Sammarinese con ben 5 sfide in programma e turno che si completerà domenica con i due posticipi. Sarà la prima per Bobo Gori sulla panchina del Cosmos. Impegno per i gialloverdi contro il Domagnano. I giallorossi sono in crisi di risultato in campionato con 5 ko consecutivi, mentre il Cosmos ha solo raccolto un punto in 9 gare. A Montecchio si sfidano Tre Penne – Pennarossa. La squadra di Stefano Ceci è tornato al successo dopo il pari con il San Giovanni e guida la classifica con 4 punti di vantaggio su La Fiorita. Pennarossa che con 18 punti, gli stessi del Tre Fiori, occupa una delle posizioni che valgono il diritto di saltare il primo turno play off. L'obiettivo della squadra di Andy Selva è proprio difendere quella posizione.

Allo Stadio Federico Crescentini si affrontano Virtus e Fiorentino. I neroverdi di Luigi Bizzotto sono quinti a due punti dalla coppa Tre Fiori/Pennarossa e in piena lotta per il quarto posto. Il Fiorentino è reduce da due risultati utili di fila e cerca continuità. Completa il programma delle gare delle ore 15, la partita tra Libertas e Cailungo. Ad Acquaviva i granata vogliono tornare alla vittoria, mentre il Cailungo è ancora alla ricerca della prima vittoria e con il Cosmos condivide l'ultimo posto. Tra le gare del sabato pomeriggio c'è anche La Fiorita – San Giovanni a Montecchio con fischio d'inizio alle 18. Entrambe le squadre hanno raccolto 4 punti nelle ultime due gare. Domenica i due posticipi. Murata – Folgore è gara di sicuro interesse a Fiorentino con i bianconeri davanti in classifica di tre punti. A Montecchio si gioca Tre Fiori – Faetano. La squadra di Matteo Cecchetti deve difendere l'ottima posizione contro un Faetano in ottimo stato di grazia. Riposa la Juvenes/Dogana.

